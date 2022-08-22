Германия наполнила газовые хранилища на 80%

Германия достигла минимального целевого уровня заполнения подземных хранилища газа в 80% и планирует продолжить активную закачку газа в преддверии будущей зимы, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на понедельник в объеме 41,6 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в воскресенье был 42,2 млн куб. м.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", объяснив, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

В "Газпроме" считают, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.