СМИ: Южная Корея и США начали совместные учения Ulchi Freedom Shield

Республика Корея и США начали совместные учения Ulchi Freedom Shield, в рамках которых впервые за четыре года состоятся полевые маневры, а не только командные учения, основанные на компьютерной симуляции. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Американо-южнокорейские маневры продлятся до 1 сентября. Стороны отработают сценарий широкомасштабной войны: сначала будут отточены действия по ведению обороны столичного региона в случае агрессии со стороны КНДР, во второй половине внимание будет сосредоточено на контрнаступлении. Сеул и Вашингтон запланировали 13 программ полевых маневров.

Параллельно состоятся четырехдневные учения гражданской обороны под руководством южнокорейского правительства. Впервые после начала пандемии они пройдут в привычном масштабе. В рамках Ulchi Freedom Shield власти будут отрабатывать действия при различных сценариях, например, при обнаружении взрывного устройства на АЭС, при пожаре на заводе полупроводников, коллапсе банковской системы.

США и Республика Корея приостановили проведение полевых тренировок в рамках учений в 2018 году из-за стремления предыдущего южнокорейского президента Мун Чжэ Ина наладить диалог с КНДР. В Пхеньяне рассматривали подобные учения как "репетицию вторжения". Нынешние учения происходят на фоне роста ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР, пишет Yonhap.