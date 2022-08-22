Армения и ЕС имеют возможности сотрудничества во всех сферах: эксклюзивное интервью посла Андреа Викторина

Отношения между Республикой Армения и Европейским Союзом в течение 30 лет сотрудничества прошли через различные этапы. Сегодня Армения и ЕС определили довольно широкую сферу сотрудничества, и благодаря новому рамочному документу, подписанному в 2017 году Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, стороны имеют возможности сотрудничества во всех сферах. Об этом в эксклюзивном интервью «Арменпресс» по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Европейским Союзом заявила глава делегации Европейского Союза в Армении, посол Андреа Викторин.

«Сотрудничество с Евросоюзом никогда не может быть направлено против третьей стороны, и ЕС не ставит перед Арменией выбора», - подчеркнула глава делегации Евросоюза.

Глава делегации ЕС также представила свою точку зрения на урегулирование нагорно-карабахской проблемы, переговоры между Арменией и Азербайджаном, перспективы урегулирования армяно-турецких отношений. В этом контексте она подчеркнула, что усилия, предпринимаемые Европейским союзом, в частности председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, не представляют конкуренцию и не направлены против других акторов.

Интервью «Арменпресс» с послом Андреа Викторин состоялось 18 июля 2022 года.

- Госпожа Викторин, благодарю за прекрасную возможность интервью. В повестке Армения-ЕС есть множество интересных для обсуждения вопросов. Позвольте начать с вопроса, как Вы себя чувствуете в Армении и как Вы оцените эти три года Вашей дипломатической миссии в Армении в сравнении с Вашей работой в других странах?

- Как Вам, наверное, известно, я и в прошлом выполняла дипломатическую миссию в Армении. В 2007-2009 годах я была послом Германии в Армении. Вернувшись сюда в 2019 году, я увидела, что многое изменилось в общей атмосфере страны и в настроениях людей. Было и много положительных шагов, которые мы предприняли в сотрудничестве с Арменией. Так что в целом все было очень позитивно, и у меня было отличное начало, много поездок в регионы, знакомство со многими проектами. Потом мы все оказались в той же сложной ситуации. Во-первых, началась пандемия covid-19, которая привела к локдауну - карантинной ситуации, изоляции, ограничениям в общениях, оставив свои последствия и на сотрудничестве. Потом война 27 сентября 2020 года, послевоенный период, выборы 2021 года ...

Так что это было насыщенное и напряженное время. Естественно, тяжелые переживания армянского народа в этот сложный период трогали и меня. Но я остаюсь оптимисткой. Я люблю Армению, природу Армении. И я рада, что мы можем продолжить нашу миссию после столь долгого перерыва из-за COVID-19. Только в Сюнике за последние месяцы я побывала несколько раз, не говоря уже о других регионах Армении. Такие визиты всегда являются хорошей возможностью познакомиться с людьми, услышать их оценки из первых уст и узнать об их потребностях. Это один из важнейших элементов моей работы в Армении.

- Что Вам больше всего нравится в Армении и чем, на Ваш взгляд, больше всего интересна Армения?

- Армения - страна древних традиций и культуры. Армения - христианская страна с множеством впечатляющих культурных памятников. Но больше всего меня впечатляет армянский народ, разнообразие характеров и мир яркой и красочной культуры, что я очень ценю. Вчера я участвовала в церемонии закрытия кинофестиваля «Золотой абрикос». Здесь происходит множество событий. Мне очень нравится открывать для себя новые места, новые культурные события. Посредством именно таких событий формируется положительный имидж Армении. Я это очень ценю.

- Как Вам известно, 2022 год является очень знаменательным для армянской дипломатии, поскольку в этом году Республика Армения отмечает годовщину установления дипломатических отношений с десятками международных партнеров. Отмечается и 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Европейским союзом. Как Вы оцените нынешний уровень партнерства Армения-ЕС, и где мы сейчас находимся с точки зрения развития сотрудничества между Арменией и Европейским Союзом?

- Попробуем сделать небольшой исторический обзор. Дипломатические отношения между Республикой Армения и Европейским Союзом официально установлены 10 августа 1992 года. Отношения прошли через разные этапы. Изначально мы сотрудничали в рамках TACIS, программы технической помощи странам Содружества Независимых Государств (СНГ) Европейской Комиссии. Я была здесь, когда в Ереване открылась делегация Евросоюза. Произошло это в феврале 2008 года, когда в Армению приехала комиссар Европейского союза по международным отношениям и европейской политике соседства Бенита Ферреро-Вальднер. Меня пригласили в качестве гостя, потому что в то время я была послом Германии в Армении. Открытие полноценной делегации ЕС стало важным шагом в отношениях ЕС-Армения, поскольку мы охватываем все сферы двусторонних отношений. В 2009 г. вступил в силу Лиссабонский договор, который подготовил почву для создания Европейской службы внешних действий, которая теперь отвечает за внешние отношения ЕС, что стало важной вехой.

24 ноября 2017 года в Брюсселе было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), открывающее новый путь в отношениях между Европейским Союзом и Арменией. Почему? Мы работали над Соглашением об ассоциации, которое не удалось реализовать в 2013 году. Благодаря CEPA у нас теперь есть рамочное соглашение, охватывающее все сферы двусторонних отношений. Благодаря этому документу, вступившему в силу 1 марта 2021 года, Армения и Европейский Союз имеют возможность сотрудничать во всех сферах. Это очень важно, потому что CEPA является не только правовой основой отношений Армения-ЕС, но и, как заявило правительство Армении, «руководством процесса реформ в Армении».

- О торгово-экономических отношениях. Если не ошибаюсь, в прошлом году для Армении завершился режим «Всеобщей и дополнительной системы преференций» (GSP+) Евросоюза. Может ли это оказать существенное влияние на торговые отношения?

- Экономическое развитие Армении в последние годы позволило стране добиться прогресса, перейдя с уровня стран с низким уровнем дохода на уровень стран с высоким уровнем дохода по классификации Всемирного банка. Это само по себе является отличной новостью и свидетельствует о том, что в Армении зарегистрирован экономический рост.

В предыдущий период наличие GSP+ предназначалось для поддержки устойчивого развития страны. В соответствии с правилами и положениями GSP+ ЕС, если страна классифицируется как страна с доходом выше среднего в течение трех лет подряд плюс один год переходного периода, она теряет статус страны ЕС GSP+, который предоставляет статус односторонних торговых концессий. Другими словами, с января 2021 г. Армения прекратила использование этих льготных таможенных тарифов.

Что касается последствий, то пока рано говорить о том, какое влияние завершение GSP+ окажет на торговлю между Европейским Союзом и Арменией. Более того, будет сложно отделить последствия прекращения GSP+ от основных макроэкономических факторов, влияющих в настоящее время на мировую экономику.

Подчеркну, что влияние есть только в плане продукции армянского производства, я имею в виду импорт продукции армянского производства в Евросоюз, но посредством CEPA мы открываем двери для других направлений, которые, я надеюсь, будут иметь положительное влияние на экономику Армении и на торговлю Армении с Европейским Союзом.

На данный момент Европейский Союз является вторым по величине торговым партнером Армении после России. В целях улучшения нормативно-правовой базы и установления более высоких стандартов производства наше сотрудничество включает новые механизмы, которые принесут пользу и европейским и армянским производителям. Мы призываем армянские компании увеличить продажи товаров и услуг, что будет способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест в Армении.

CEPA содержит и ряд других положений. Например, касающихся усиления системы защиты прав интеллектуальной собственности. Это означает, что и армянские компании, и представители сферы искусства (что также очень важно для продажи качественной культурной, творческой и инновационной продукции) теперь и в Армении смогут опираться на жесткие системы защиты прав интеллектуальной собственности, как это имеет место в Европейском Союзе. Это также поможет привлечь в Армению прямые иностранные инвестиции.

Кроме того, мы поддерживаем открытие торговли услугами, что означает открытие новых возможностей, либерализацию двусторонней торговли во многих формах услуг, таких как услуги по аренде/лизингу, консультационные услуги, инжиниринг, фотография, упаковка, почтовые, финансовые и транспортные услуги. Это означает, что армянские компании смогут предоставлять услуги в ЕС и наоборот.

CEPA также открывает окно для государственных закупок между ЕС и Арменией, позволяя армянским бизнесменам участвовать в тендерах на государственные закупки в ЕС, и наоборот. Обеспечивается взаимный дополнительный доступ к рынку концессий на выполнение работ, таких как водоснабжение и другие коммунальные услуги. В частности, тот факт, что ЕС открывает рынок услуг и возможность участвовать в тендерах по госзакупкам, на экономику Армении может оказать очень положительное влияние.

- Европейский союз является одним из крупнейших торговых партнеров Армении. По данным Статистического комитета РА товарооборот между Арменией и ЕС в 2021г. составил около 1,2 млрд евро. Видите ли Вы перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества сторон, особенно с использованием инструментов, которые может предоставить Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве?

- Да, как я уже и объяснила. CEPA предусматривает правила, которые, с одной стороны, защищают производителей как в ЕС, так и в Армении, а с другой стороны, открывают новые рынки. Я думаю, что мы действительно переходим к новым областям сотрудничества, таким как креативная индустрия. Она также очень важна в ЕС. На прошлой неделе мы подписали соглашение о программе творческой акселерации «КАТАПУЛЬТ», в рамках которой будем поддерживать развитие сектора креативной индустрии в Армении. Я вижу и другую сферу. Армянские компании, работающие в сфере информационных технологий, имеют огромный потенциал для выхода на рынок ЕС. Так что, думаю, есть много направлений сотрудничества, и это окажет положительное влияние на двусторонние торгово-экономические отношения.

- Какие еще важные области Вы можете выделить из соглашения CEPA? Например: политические реформы, права человека, демократия

- CEPA создает возможности для сотрудничества во всех областях. Поскольку Европейский Союз является структурой ценностей, у нас тесное сотрудничество и в области эффективного управления, то есть Европейский Союз поддерживает процесс реформ в Армении, особенно в сферах верховенства закона и прав человека, которые являются ключевыми в нашем сотрудничестве. Мы участвуем в Национальной стратегии защиты прав человека на 2020–2022 годы, в реализации плана действий, который будет завершен к концу этого года. В июле мы обсуждали сотрудничество в этой области и надеемся на сотрудничество вокруг плана действий в 2023-2025 годах.

Делегация ЕС сотрудничает не только с соответствующими государственными ведомствами, но и, как я уже говорила, с гражданским обществом. Мы поддерживаем неправительственные организации, работающие в области прав человека. Мы также реализуем программу с Офисом Защитника прав человека Армении и тесно сотрудничаем с ним. Я нахожусь в постоянном контакте с Офисом Защитника прав человека.

Армения объявила CEPA проводником реформ. Поэтому мы активно участвуем в процессах судебной, антикоррупционной и полицейской реформы. В госбюджет был переведен очередной транш программы бюджетной поддержки судебной реформы в размере более 8 млн евро.

Почему это важно? Это свидетельствует о качестве работы, проделанной в системе правосудия. Европейские институты приняли решение продолжить сотрудничество в сфере юстиции, что происходит только в том случае, если предыдущее сотрудничество было оценено как успешное. В целом Европейский Союз определил очень строгую систему правил и условий выделения бюджетной поддержки. Вышеуказанная передача подтверждает нашу уверенность в реформах, проводимых в системе правосудия. Конечно, никто не отрицает, что проблемы есть, и необходимо продолжать усилия, но Армения реализует начатые реформы. Сейчас мы готовим новую программу бюджетной поддержки в этой сфере и надеемся, что до конца года она будет утверждена.

Несколько недель назад мы объявили о запуске новой программы Twinning. Проект направлен на борьбу с коррупцией и реализуется совместно с Комиссией по предупреждению коррупции, Министерством юстиции и приглашенными экспертами из Германии и Латвии. ЕС и Армения определили очень широкие рамки сотрудничества и реализуют различные инструменты.

- Если отношения Армения-ЕС рассматривать шире, можно сказать, что европейское направление или евроинтеграция всегда были одним из главных приоритетов внешней политики новой независимой Армении. По крайней мере, в последние 20 лет. Может быть, и больше. За это время стороны реализовали множество проектов, программ, в том числе в рамках политики соседства и расширения ЕС, Восточного партнерства. Для такой страны, как Армения, имеет ли этот долгий путь к европейской интеграции конечную цель или это непрерывный, безостановочный процесс?

- Ну, я думаю, это должна решить сама Армения. Армения задает тон нашему сотрудничеству. 2013 год был непростым для отношений Армения-ЕС, но я думаю, что посредством CEPA мы обеспечили очень хорошую основу для отношений. Есть один принцип, который важен для Европейского Союза. «Мы хотим углублять сотрудничество с нашими восточными партнерами, но будем делать это с учетом пожеланий каждой страны». Отсюда и следует принцип «больше большему и меньше меньшему», согласно которому государства-партнеры сами определяют уровень сотрудничества. Очень важно подчеркнуть, что Евросоюз не пытается конкурировать с другими международными партнерами.

Считаю важным подчеркнуть видимый положительный результат нашего сотрудничества за последние годы. Рамочное соглашение ЕАЭС показывает, что нам удалось наладить тесные отношения, при этом Армения одновременно является членом и другой интеграционной структуры - Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По моему мнению, благодаря этому соглашению мы нашли возможность урегулировать эту ситуацию и пойти навстречу стремлениям Армении. Правительство Армении и граждане Армении должны сами решить, чего они хотят.

Если Вы спросите меня, целесообразно ли углублять связи с Евросоюзом, я, естественно, всегда буду за такое решение, потому что я убежденная европейка. Европейский Союз и его государства-члены работают вместе и очень активно в рамках инициативы «Team Europe/Команда Европы». Это четкая демонстрация духа взаимодействия и сотрудничества между нами, ЕС и государствами-членами. И это дало вполне положительные результаты, в частности, во время пандемии COVID-19, а также после войны. Государства-члены присоединились к нашим инициативам, оказывая помощь уязвимым группам, а теперь и к дальнейшим программам сотрудничества с Арменией, в частности, к инициативе Team Europe на юге Армении в Сюнике.

- Вообще, мы довольно часто в ходе различных обсуждений и конференций слышим заявления о необходимости углубления европейской интеграции и отношений с Евросоюзом, выступления о том, что Евросоюз - структура, основанная на определенных ценностях, что есть европейские и общечеловеческие ценности, которые продвигает Евросоюз. Например: 1) это больше торгово-экономическая зона, следовательно, в основном речь идет об экономическом сотрудничестве и благополучии, 2) это больше цивилизационное пространство, следовательно, речь идет о цивилизационном выборе, и 3) ЕС больше геополитический полюс, следовательно, европейская интеграция - это геополитический выбор.

- Вы знаете, я родилась в 1950-е годы, когда Европа еще ощущала тяжкие последствия Второй мировой войны. Я немка, я росла, будучи убежденной, что нужно предотвратить, не допустить еще одной войны, нужно идти на примирение. Я из поколения убежденных европейцев. Я потомок Елисейского соглашения, подписанного между Францией и Германией после Второй мировой войны. Поэтому я убеждена, что Европейский Союз - это союз ценностей. Это то, что объединяло нас с 1950-х годов до сегодняшнего дня, предотвращая повторение мировой войны. Именно, исходя из этого убеждения, Европейский Союз и государства-члены ЕС поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией.

Европейский Союз, естественно, является и экономическим союзом. Тем не менее, в основе Евросоюза лежит взаимопонимание, что совместными усилиями всех наших партнеров мы будем стремиться к обеспечению мира и стабильности в Европе. В связи с глобальными вызовами участие и сотрудничество Европейского Союза становятся все сильнее. Мы твердо верим, что должны работать вместе для преодоления глобальных проблем, мы должны защищать наши общие принципы и ценности. ЕС обращается к странам, которые разделяют это убеждение и готовы работать с нами в этом направлении. Эта идея лежит в основе нашего основного стратегического подхода, инициативы Global Gateway, которая заключается в том, что мы действительно хотим работать вместе с нашими партнерами и в областях инфраструктур и в экономических инвестициях, чтобы добиться прогресса для всех нас.

- Запланированы ли мероприятия, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и ЕС, или, возможно, они уже проведены?

- Мы уже начали празднование. Каждый год 9 мая мы отмечаем День Европы, но в Армении его отмечают чуть позже. В этом году в Ереване мы организовали пресс-конференцию, посвященную Дню Европы и 30-летию установления дипломатических отношений между ЕС и Арменией, различные мероприятия для групп с разными интересами. Мы также организовали мероприятия в Гюмри, а затем и в Горисе. В ближайшее время также состоятся мероприятия, которые пройдут осенью, опять же посвященные 30-летию установления дипломатических отношений.

- Есть ли какие-либо программы или проекты, реализованные или запланированные Европейским Союзом в Армении, о которых Вы хотели бы рассказать нам?

- Во-первых, Европейский Союз является крупнейшим донором Армении. Мы сотрудничаем во многих областях. Как я уже говорила, Европейский Союз поддерживает процесс реформ, осуществляемых в Армении, а это означает, что мы активно участвуем в реформах в области юстиции, полиции и борьбы с коррупцией. ЕС оказывает поддержку многим программам, которые способствуют экономическому развитию во благо граждан РА, особенно в регионах. Армения не ограничивается Ереваном, важно развивать и области. Уже несколько лет мишенью нашего сотрудничества были три области - Лори, Ширак и Тавуш, где реализуются многочисленные программы, в частности, по развитию сферы инноваций, туризма и сельского хозяйства. ЕС совместно с Австрийским агентством развития активно поддерживает развитие «зеленого» сельского хозяйства.

Позвольте мне привести еще один пример. В рамках программы «Расширение возможностей развития местных акторов» (LEAD) мы поддерживаем развитие областей и, особенно сельских общин, способствуя сотрудничеству между местными органами власти, бизнес-сообществом и гражданским обществом, реализуются совместные программы, направленные на развитие общины, опять же в Лорийской, Тавушской и Ширакской областях.

В 2021 году по просьбе правительства РА мы направили свою поддержку на юг, осуществив ряд проектов в Сюнике, чтобы способствовать социально-экономическому развитию жителей этого региона.

Еще одно направление сотрудничества - «Зеленая сделка» (Green Deal). «Зеленая сделка» стала «мантрой» Европейского Союза, поскольку мы поняли, что можем бороться с изменением климата и обеспечивать устойчивое экономическое развитие, если будем заботиться об экологии и поддерживать «зеленый» бизнес.

Энергоэффективность является одним из важных направлений сотрудничества Армения-ЕС. Вместе со странами-членами ЕС и Европейским инвестиционным банком мы ремонтируем ереванские детские сады, чтобы сделать их сейсмостойкими и энергоэффективными. Еще одним важным проектом является проект «ЕС для Севана» (EU4Sevan), который реализует немецкая компания международного сотрудничества GIZ.

Другим важным элементом нашего сотрудничества является поддержка гражданского общества. В Армении мы финансируем организации гражданского общества, работающие в сфере прав человека, защиты уязвимых групп и независимых СМИ.

Еще одним важным направлением сотрудничества является образовательная сфера. ЕС поддерживает Министерство ОНКС РА в вопросе образовательной стратегии, и мы надеемся, что как только стратегия в сфере образования будет одобрена Национальным собранием РА, мы начнем новую крупную бюджетную поддержку программы образования.

В сфере культуры мы сотрудничаем с «Креативной Европой», инициируя в Армении культурные проекты. ЕС предлагает студентам стипендии в рамках программы Erasmus Plus.

- Комиссар ЕС Оливер Вархели в прошлом году, находясь в Ереване, сделал широко обсуждаемое заявление, что Европейский Союз может мобилизовать около 2,6 млрд евро на реализацию приоритетных проектов, направленных на обеспечение экономического роста и увеличение рабочих мест в Армении. Я уверен, что Вас много раз спрашивали об этом заявлении, но я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз попросить Вас прокомментировать его. Люди задаются вопросом - «зачем они должны дать нам столько денег?» Иными словами, в чем причина или мотив выделения такой большой помощи Армении?

- Позвольте мне еще раз объяснить структуру Экономического инвестиционного плана. Экономический инвестиционный план, доступный для всех стран Восточного партнерства, направлен на привлечение частных и государственных инвестиций для ускорения социально-экономического восстановления после пандемии, создания достойных рабочих мест, поощрения инноваций и ускорения перехода к зеленой и цифровой экономике. Следует подчеркнуть, что упомянутые 2,6 млрд евро - это не пакет грантового финансирования, который будет выделен Евросоюзом, а общий объем возможных инвестиций, которые могут быть мобилизованы в стране в рамках Восточного партнерства в 2021 году, часть Экономического инвестиционного плана, одобренного лидерами Европейского союза и стран Восточного партнерства на саммите, состоявшемся в декабре.

Что касается всех инвестиций в рамках Экономического инвестиционного плана, основная часть этих потенциальных инвестиций будет поступать за счет международных финансовых учреждений и инвестиций частного сектора. В настоящее время для обеспечения более крупных инвестиций в Армении мы вместе с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком используем и другие финансовые инструменты, такие как гарантии или смешанные фонды. Сейчас мы активно работаем над развитием ряда знаковых инициатив. Одна из них направлена на поддержку малого и среднего бизнеса.

ЕС обсуждает с банками, как мы можем помочь в строительстве автомагистрали Север-Юг. ЕС и ЕБРР уже содействовали осуществлению технико-экономического обоснования этого большого проекта. Далее у нас будут дополнительные крупные проекты в Сюнике. В рамках одного из них, который находится практически на завершающей стадии разработки, совместно с Европейским инвестиционным банком мы поддержим открытие двух центров Фонда «Дети Армении» (COAF) в Сюнике. Мы совместим это с инициативой ЕС «Team Europe», чтобы сделать больше для малых и средних компаний, для социальной защиты и различных программ в Сюнике.

Другой вектор - инициатива «Зеленый Ереван». В соответствии с первым соглашением, подписанным в конце 2021 г. Еревану будут предоставлены «зеленые» автобусы. Процесс закупки вступил в завершающую стадию. Кроме того, мы вместе работаем и в сфере управления отходами в Ереване.

- Следующий вопрос носит более политический, или даже внутриполитический характер. Политическая оппозиция Армении критикует Вас и политические подходы Евросоюза к Армении, заявляя, что Вы поддерживаете действующую власть. Иными словами, когда Вы говорите, что народ Армении, или большая часть ee населения, в 2018 г. после бархатной революции и во время парламентских выборов 2021 года выбрали путь демократии и демократического развития, оппозиционеры возражают. Они заявляют, что это на самом деле касается не демократии и демократических реформ или выбора лучшей жизни, а более глубоких геополитических, региональных изменений, связанных с проблемой Нагорного Карабаха и с 44-дневной войной 2020 года. Как Вы относитесь к такой критике, и как Вы интерпретировали бы эту точку зрения?

- Каждый волен высказывать свое мнение. Меня не было здесь в 2018 году, но я знаю, что люди вышли на улицы, потому что хотели перемен. Они выразили желание установить демократию и бороться с коррупцией.

Я не думаю, что конкретные события зависят от более тесного сотрудничества с Евросоюзом. У нас были очень хорошие прогнозы, когда я приехала в Армению в 2019 году. Экономика и туризм процветали, и дела действительно шли в правильном направлении. Но вскоре мы столкнулись с пандемией covid-19, а затем и с войной.

Принимаю к сведению эту критику. Тем не менее, считаю необходимым найти конструктивное решение конфликта. Задача правительства Армении и гражданского общества - проанализировать, как развивались события и как они их оценивают. Я знаю, что в Национальном собрании ведется расследование событий войны, и я считаю, что необходимо обсудить ее результаты, а затем обсудить их и с армянским обществом.

Уверена, что сотрудничество между Европейским Союзом и Арменией отвечает интересам обеих сторон. И я повторю свою мысль. Сотрудничество с Евросоюзом никогда не направлено против третьей стороны, и ЕС не ставит Армению перед выбором.

- Вы имеете в виду, что с точки зрения внешней политики отношения с Европейским Союзом не противоречат отношениям с другими международными партнерами.

- Да, они не противоречат. И это тоже философия Восточного партнерства. У нас есть четкое указание, что каждый партнер выбирает уровень интеграции и скорость процесса в соответствии со своими пожеланиями.

- Госпожа посол, какие перспективы Вы видите для установления долгосрочного мира в регионе, включая прочное и всеобъемлющее решение нагорно-карабахской проблемы и, шире, урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном после войны, с учетом посредничества руководства России, а затем и Евросоюза, переговоров по гуманитарным вопросам, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций в регионе, делимитации и демаркации государственных границ между Арменией и Азербайджаном и других вопросов.

- Прежде всего, Евросоюз заинтересован в примирении сторон и в стабильном решении проблемы. Мы сожалеем о каждом случившемся инциденте. Необходимо обеспечить среду, которая будет гарантировать прогресс по ряду вопросов, которые вы упомянули. В этом контексте я должна сказать, что для возвращения оставшихся пленных, а также для поиска без вести пропавших, для достижения прогресса в области разминирования, необходимо делать больше. Действительно, мы приветствуем все усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, и выступаем за всеобъемлющее урегулирование всех вопросов, связанных с конфликтом. Европейский союз решительно поддерживает и нынешние и будущие переговоры по мирным договорам и усилия по примирению пограничных вопросов, разблокированию коммуникаций в регионе. С момента окончания войны в 2020 году мы в дополнение к другим существующим усилиям по содействию нормализации армяно-азербайджанских отношений, вовлечены в этот процесс и на самом высоком уровне - под руководством президента Европейского Совета Шарля Мишеля. Наша цель - добиться успеха во всех этих вопросах.

- Одним из ключевых вопросов является формат дипломатических переговоров для достижения политического решения проблемы. Если после войны было абсолютно ясно, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта ведутся под эгидой трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ: России, Франции и США, которые в целом конструктивно сотрудничали в рамках Минской группы, то сейчас ситуация довольно неопределенная. В последние месяцы Москва заявляла, что ее западные партнеры отказались работать с Россией в Минской группе, однако Франция и США официально заявляют о готовности продолжать работу, в том числе в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этом свете весьма примечательны активные дипломатические усилия председателя Европейского Совета Шарля Мишеля. В результате его посредничества между лидерами Армении и Азербайджана уже состоялись три-четыре встречи. Укладывается ли посредничество Шарля Мишеля в логику формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ, это отдельная или параллельная инициатива?

- Позиция Европейского Союза была довольно определенной до войны, также и во время войны. Мы полностью поддерживаем продвижение процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ. Процессом действительно руководили сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Да, Вы правы, сейчас Европейский Союз занял более активную позицию и играет заметную роль на самом высоком уровне посредством регулярных консультаций и визитов председателя Мишеля и спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. Он был здесь 13 и 14 июля. Так что мы находимся в постоянном контакте, лично участвует и председатель Шарль Мишель.

Эти усилия никоим образом не направлены на конкуренцию с другими субъектами или против них. Я должна указать на это, потому что существует много спекуляций по этому вопросу. Мы должны говорить о взаимодополняемости, а не о конкуренции.

Три трехсторонних встречи, прошедшие в декабре в 2021 года, в апреле и мае 2022 года в Брюсселе, были направлены на поддержку устойчивого решения. В то же время и спецпредставитель ЕС Тойво Клаар инициировал встречи на высоком уровне между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и советником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Эти посредничества на высоком уровне, качество контактов - это вклад, который мы можем внести в это дело, и Европейский Союз действительно привержен продолжению наших усилий в этих форматах. Естественно, мы прислушиваемся к пожеланиям обеих стран. Но повторяю, это не конкуренция, это взаимодополняемость за счет других усилий. Мы также приветствуем прямой контакт между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, который состоялся 16 июля в Тбилиси. ЕС приветствует установление прямого контакта между двумя министрами иностранных дел. Я думаю, что все эти элементы объединяются, и прилагаются усилия для поиска стабильного решения между двумя странами.

- И последний вопрос. Видите ли Вы реальные возможности для нормализации отношений между Арменией и Турцией, учитывая начавшийся дипломатический диалог на уровне спецпредставителей? Какова позиция Евросоюза по этому вопросу, особенно относительно возможности открытия армяно-турецкой границы?

- Евросоюз всегда активно поддерживает процессы нормализации отношений. Были публичные заявления, в которых подчеркивалось, что мы поддерживаем инициативу прямых переговоров между Арменией и Турцией. Надеюсь, это приведет к урегулированию отошений. Важным шагом стал телефонный разговор между премьер-министром Армении Пашиняном и президентом Турции Эрдоганом. Европейский Союз уже много лет проявляет активность и поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Мы хотим видеть прогресс, потому что считаем, что это выгодно для народов и откроет для них новые возможности.

Интервью вел Арам Саркисян.

Фотографии: Айка Бадаляна