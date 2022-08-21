В 6 селах Сюника длительное время не будет воды, в Горисе будет нарушен график водоснабжения

В связи с аварийными работами в селах Арташен, Карашен, Хндзореск, Тех, Аравуз, Корнидзор Сюникской области подача воды будет прекращена с 15:00 часов 21 августа до 24:00 часов 22 августа.

Как сообщили Арменпресс в компании Veolia Djur, водоснабжение в городе Горис будет осуществляться с нарушением графика.

Компания приносит извинения за причиненные неудобства потребителям и заранее благодарит их за понимание.