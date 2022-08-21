К "Пюнику" присоединился 31-летний украинский полузащитник Роман Карасюк
15:19, 21 Август 2022
В ФК «Пюнике» — пополнение, к команде присоединился 31-летний украинский полузащитник Роман Карасюк.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее Карасюк выступал за украинские клубы «Волынь», «Сталь», «Верес» и венгерскую команду «Кишварду». Последней командой украинского футболиста стал львовский «Рух».
В 2007-10 Карасюк также играл в молодежных сборных Украины до 17 и до 19 лет. По данным сайта Transfermarkt.com, текущая трансферная стоимость игрока оценивается в 400 000 евро.
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