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В комплексных военно-патриотических упражнениях «Ратник» конкурса "Воин мира" победила команда Казахстана

В комплексных военно-патриотических упражнениях «Ратник» конкурса "Воин мира" победила команда Казахстана

Согласно программе международного конкурса "Воин мира", 20 августа в одной из воинских частей ВС РА прошел первый тур военно-профессионального конкурса "Ратник" – в рамках конкурса "Военно-комплексные упражнения".  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения,  представители вооруженных сил Армении, России, Белоруссии и Казахстана преодолели полосу препятствий, оборудованную комбинацией для различных норм, выполняя с расчетом на точность и дальность упражнения по метанию гранаты, метанию ножа, а также по стрельбе. Все команды показали высокий уровень подготовки, и в результате жаркой борьбы команда Казахстана зафиксировала лучший результат в этом туре.

21 и 22 августа пройдут этапы конкурсов «Организация медицинской помощи» и «Снайпер». По сумме результатов трех туров будет объявлен абсолютный победитель конкурса «Ратник».


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