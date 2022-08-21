В селе Севкар в Тавуше сгорела крыша сарая и около 350 тюков  кормов,  животные не пострадали

В Тавушский областной центр кризисного управления 21 августа в 09:04 часов поступил звонок о том, что в селе Севкар горит хлев.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

«Выяснилось, что пожар вспыхнул на крыше сарая на 19-й улице села Севкар.

Пожар был локализован в 11. 52 часов, погашен –в 13.15. Сгорела крыша сарая (около 30 кв/м) и около 350 тюков кормов", - говорится в сообщении

Об этом сообщает Управление ИОБПП РА. "Оперативно отреагировав на сигнал тревоги о том, что в одном из амбаров поселка Севкар общины Иджеван Тавушской области возник пожар, на место происшествия выехали инспекторы Тавушского областного центра Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов РА.

В результате исследования было установлено, что ни одно животное не пострадало. Скот был на пастбище, а двух телят и одного поросенка быстро вывели из хлева».