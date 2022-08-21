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Циципас победил Медведева в полуфинале турнира в Цинциннати

Циципас победил Медведева в полуфинале турнира в Цинциннати

7-я ракетка мира грек Стефанос Циципас – в финале турнира по теннису в Цинциннати.

Как передает Арменпресс, соперником Стефаноса Циципаса в полуфинале мужского одиночного разряда турнира Cincinnati Masters был россиянин Даниил Медведев - первая ракетка мира. В матче продолжительностью 2 часа 26 минут Циципас выиграл после трех сетов со счетом 6:7, 6:3, 3:6. 

Соперником Циципаса в финале станет хорват Борна Чорич, занимающий 152 место в мировом рейтинге.

 


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