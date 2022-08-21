Команда М-17 по футболу победила команду Молдовы М-19

Сборная Армении по футболу M-17 провела в Молдове второй товарищеский матч со сборной Молдовы M-19.

Как передает Арменпресс, об этом пишет федерация футбола Армении. Сборная Армении обыграла соперника со счетом 2:0.

Стартовый состав сборной Армении U-17 выглядел следующим образом: 12. Эдгар Фитлиджян, 3. Давид Казарян, 4. Александр Петросян, 5. Петик Манукян, 7. Альберт Мартоян, 9. Артур Гарибян, 10. Давид Гиасян, 11. Геворг Галстян, 13. Степан Гиголян, 17. Арам Багдасарян, 19. Гамлет Алексанян.

На днях в предыдущем матче сборная Армении потерпела поражение, уступив Молдавии со счетом 0:2.