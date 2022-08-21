ДТП на трассе Эчмиадзин-ул.Гая:  водитель сгоревшего автомобиля скончался, другого - госпитализирован

20 августа в 21:29 часов в Армавирский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил звонок о том, что на автодороге Эчмиадзин-ул.Гая произошло ДТП: одна из машин сгорела, в машине заблокирован гражданин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

"Выяснилось, что на 6-ом километре автодороги Эчмиадзин-Маргара столкнулись автомобили марок Opel Astra G (водитель А. А., 1986 г. р.) и Opel Zafira (водитель А. А., 1979 г. р.). В результате столкновения Opel Zafira возгорелся.

Водитель автомобиля "Opel Astra G» был госпитализирован в медицинский центр Эчмиадзина, затем доставлен в Ереван", - говорится в сообщении.

Огонь был локализован в 21:42, потушен - в 21:52. Сгорел автомобиль марки Opel Zafira. Внутри обнаружено сгоревшее тело водителя.