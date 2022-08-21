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Аронян победил в 7-м туре турнира по быстрым шахматам FTX Crypto Cup

Аронян победил в 7-м туре турнира по быстрым шахматам FTX Crypto Cup

Бывший член мужской шахматной команды Армении Левон Аронян продолжает соревноваться в турнире FTX Crypto Cup по быстрым шахматам.

Как передает Арменпресс,  в 4-м туре онлайн-турнира по быстрым шахматам соперником армянского гроссмейстера был представитель США Ганс Ниман. В результате 4 партий Аронян одержал победу со счетом 2,5-1,5. Армянский гроссмейстер сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице.

Лидирует чемпион мира Магнус Карлсен. 

Этот турнир по быстрым шахматам состоит из 7 туров, призовой фонд составляет 210 тысяч долларов США.


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