Анонс мероприятий на 22 августа
17:58, Август 20, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 21.08-17:24 Юные боксеры завоевали 6 медалей на чемпионате Европы
- 21.08-17:02 Гимнаст Арутюн Мердинян стал чемпионом Европы
- 21.08-16:56 В 6 селах Сюника длительное время не будет воды, в Горисе будет нарушен график водоснабжения
- 21.08-16:37 В «Сурмалу» продолжаются поисково-спасательные работы: за неделю в них приняли участие 1189 спасателей
- 21.08-16:21 В результате произошедших 18-21 августа 6 ДТП пострадали 10 человек. МЧС РА
- 21.08-15:19 К "Пюнику" присоединился 31-летний украинский полузащитник Роман Карасюк
- 21.08-15:04 В комплексных военно-патриотических упражнениях «Ратник» конкурса "Воин мира" победила команда Казахстана
- 21.08-14:53 В селе Севкар в Тавуше сгорела крыша сарая и около 350 тюков кормов, животные не пострадали
- 21.08-14:35 Эрик Багдасарян — победитель молодежного чемпионата Европы по гимнастике
- 21.08-14:28 В предгорьях и долинах РА ожидается пожароопасная ситуация. Жара отступит на 2-3 градуса
- 21.08-13:56 Гимнаст Гамлет Манукян — серебряный призер молодежного чемпионата Европы
- 21.08-13:52 Послы ряда стран сделали записи в Книге скорби, открытой в посольстве РА
- 21.08-13:19 Циципас победил Медведева в полуфинале турнира в Цинциннати
- 21.08-13:10 Президент Арцаха Араик Арутюнян поздравил Католикоса Всех армян Гарегина Второго с 71-летиeм
- 21.08-12:55 Команда М-17 по футболу победила команду Молдовы М-19
- 21.08-12:47 "Симфонический Ереван" собрал в Армении великих музыкантов со всего мира
- 21.08-12:32 ДТП на трассе Эчмиадзин-ул.Гая: водитель сгоревшего автомобиля скончался, другого - госпитализирован
- 21.08-11:52 152-я ракетка мира — в финале турнира в Цинциннати
- 21.08-11:11 С 1 сентября будет активно проверяться наличие документа, удостоверяющего убой скота на бойнях
- 21.08-11:02 Аронян победил в 7-м туре турнира по быстрым шахматам FTX Crypto Cup
- 21.08-10:57 В «Сурмалу» продолжаются поисково-спасательные работы
- 20.08-17:58 Анонс мероприятий на 22 августа
- 20.08-17:46 Анонс мероприятий на 21 августа
- 20.08-17:35 Полиция представила подробности инцидента в здании администрации Масиса
- 20.08-17:16 Наталья Ротенберг выдвинута кандидатом в мэры Еревана
20:52, 19.08.2022
1831 просмотров ЕСПЧ — о перемещении населения общин Бердзор и Ахавно
09:19, 16.08.2022
1544 просмотров В Армении объявят день траура
09:44, 15.08.2022
1524 просмотров «Энтерпрайз Армения» представит испанскому рынку преимущества бизнеса и инвестиционной среды Армении
18:45, 19.08.2022
1481 просмотров Крайне важно, чтобы мировое сообщество заставило Азербайджан отказаться отполитики этнической чистки Арцаха. ЗПЧ
11:09, 19.08.2022
1413 просмотров Заместитель министра иностранных дел Армении представил в Аргентине ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта