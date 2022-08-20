На состоявшемся 20 августа первом съезде партии «Сила Родины» Наталья Ротенберг выдвинута кандидатом в мэры Еревана.

«Люди перестали мечтать, многие опустили руки, сдались, но мы все равно верим и продолжаем двигаться вперед», - как передает Арменпресс, сказала в своем выступлении Ротенберг

Отметим, что партия "Гражданский договор" выдвинет на должность мэра кандидатуру бывшего вице-премьера Тиграна Авиняна.

Очередные выборы мэра Еревана запланированы на 2023 год.