Время в Ереване: 11:07:36,   22 Август 2022

Наталья Ротенберг выдвинута кандидатом в мэры Еревана

Наталья Ротенберг выдвинута кандидатом в мэры Еревана

На состоявшемся 20 августа первом съезде партии «Сила Родины» Наталья Ротенберг выдвинута кандидатом в мэры Еревана.

«Люди перестали мечтать, многие опустили руки, сдались, но мы все равно верим и продолжаем двигаться вперед», - как передает Арменпресс, сказала в своем выступлении Ротенберг

Отметим, что партия "Гражданский договор" выдвинет на должность мэра кандидатуру бывшего вице-премьера Тиграна Авиняна. 

Очередные выборы мэра Еревана запланированы на 2023 год.


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