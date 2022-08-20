Громкие взрывы слышны в столице Сомали Могадишо на фоне продолжающейся осады отеля Hayat боевиками радикальной группировки "Аш-Шабаб".

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Somali Guardian

Ранее издание Goobjoog писало о трех взрывах в районе отеля Hayat и стрельбе. Позднее местные СМИ отмечали, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности и боевиками "Аш-Шабаб".По разным данным погибли 20 человек. Радиостанция Dalsan отмечает, что среди жертв числится владелец отеля Абдирахман Хассан Иман.

Заседание сомалийского парламента в субботу утром, 20 августа, было отменено, так как ряд видных политиков, в том числе члены парламента, в настоящее время остановились в отеле.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".