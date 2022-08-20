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В связи с выборами в ОМС 25 сентября областные паспортные службы будут работать в предыдущее воскресенье

В связи с выборами в ОМС 25 сентября областные паспортные службы будут работать в предыдущее воскресенье

В целях надлежащей организации выборов: Органов местного самоуправления, которые состоятся 25 сентября 2022 г, региональные паспортные службы Паспортно-визового управления Полиции РА, обслуживающие соответствующую общину, будут работать 21 августа 2022 года, в нерабочий день - в воскресенье, с 10:00 до 17:00 часов

Об этом Арменпресс сообщили в управлении посвязямс СМИ и общественностью полиции, добавив, что это связано с выполнением функций, определенных конституционным законом "Избирательный кодекс РА". 

«Другие услуги в эти дни предоставляться не будут», — говорится в сообщении.

 

 

 


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