В связи с выборами в ОМС 25 сентября областные паспортные службы будут работать в предыдущее воскресенье

В целях надлежащей организации выборов: Органов местного самоуправления, которые состоятся 25 сентября 2022 г, региональные паспортные службы Паспортно-визового управления Полиции РА, обслуживающие соответствующую общину, будут работать 21 августа 2022 года, в нерабочий день - в воскресенье, с 10:00 до 17:00 часов

Об этом Арменпресс сообщили в управлении посвязямс СМИ и общественностью полиции, добавив, что это связано с выполнением функций, определенных конституционным законом "Избирательный кодекс РА".

«Другие услуги в эти дни предоставляться не будут», — говорится в сообщении.