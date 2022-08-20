Real сопроводил видео в честь Каземиро песней армянской участницы Евровидения Розы Лин

Каземиро, полузащитник самого титулованного футбольного клуба мира, действующего чемпиона Испании и Лиги чемпионов - Real, перейдет в английский клуб Manchester United.

Как передает Арменпресс, в связи с этим Real опубликовал на своей официальной странице в TikTok благодарственное видео в честь Каземиро с подписью «Спасибо, Каземиро», сопроводив песней Snap Розы Лин- армянской участницы международного песенного конкурса Евровидение-2022.