Real сопроводил видео в честь Каземиро песней армянской участницы Евровидения Розы Лин
14:56, 20 Август 2022
Каземиро, полузащитник самого титулованного футбольного клуба мира, действующего чемпиона Испании и Лиги чемпионов - Real, перейдет в английский клуб Manchester United.
Как передает Арменпресс, в связи с этим Real опубликовал на своей официальной странице в TikTok благодарственное видео в честь Каземиро с подписью «Спасибо, Каземиро», сопроводив песней Snap Розы Лин- армянской участницы международного песенного конкурса Евровидение-2022.
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