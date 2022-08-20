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Все три армянских гимнаста — в финале юношеского чемпионата Европы

Все три армянских гимнаста — в финале юношеского чемпионата Европы

Члены юношеской сборной Армении по спортивной гимнастике отлично стартовали на взрослом и юношеском чемпионатах Европы в Мюнхене.

Как передает Арменпресс, все три представителя Армении преодолели барьер квалификационного раунда на отдельных снарядах.

В составе команды Артака Айдиняна, Гамлет Манукян (13,800 балла) и Мамикон Хачатрян (13,666 балла) вышли в финал в упражнении на коне, заняв соответственно второе и третье места.

Эрик Багдасарян и Гамлет Манукян вышли в финал в упражнении на кольцах. 

Ранее 4 из 5 членов взрослой сборной Армении по спортивной гимнастике прошли отборочный этап и вышли в финал чемпионата Европы в Мюнхене.


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