Все три армянских гимнаста — в финале юношеского чемпионата Европы
12:32, 20 Август 2022
Члены юношеской сборной Армении по спортивной гимнастике отлично стартовали на взрослом и юношеском чемпионатах Европы в Мюнхене.
Как передает Арменпресс, все три представителя Армении преодолели барьер квалификационного раунда на отдельных снарядах.
В составе команды Артака Айдиняна, Гамлет Манукян (13,800 балла) и Мамикон Хачатрян (13,666 балла) вышли в финал в упражнении на коне, заняв соответственно второе и третье места.
Эрик Багдасарян и Гамлет Манукян вышли в финал в упражнении на кольцах.
Ранее 4 из 5 членов взрослой сборной Армении по спортивной гимнастике прошли отборочный этап и вышли в финал чемпионата Европы в Мюнхене.
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