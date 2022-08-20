Время в Ереване: 11:07:36,   22 Август 2022

Циципас - в полуфинале турнира в Цинциннати

Циципас - в полуфинале турнира в Цинциннати

Грек Стефанос Циципас, 7-й теннисист мира, вышел в полуфинал турнира в Цинциннати. 

Как передает Арменпресс, в 4-м туре мужского одиночного разряда на турнире Cincinnati Masters соперником Стефаноса Циципаса был Зон Изнер из США. В матче, который длился  2 часа 22 минуты,  Циципас выиграл после трех сетов со счетом 7:6, 5:7, 6:3.

Соперником греческого теннисиста в полуфинале станет первая ракетка мира Даниил Медведев.

Турнир в Цинциннати проходит с 15 по 22 августа. Этот турнир Masters впервые был проведен в 1899 году. Он входит в число теннисных турниров Masters 1000. Александр Зверев из Германии – действующий чемпион среди мужчин в одиночном разряде, а Эшли Барти – в женском одиночном разряде.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]