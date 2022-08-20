На экраны вышел фильм о молодом армянине, пережившем Геноцид и иммигрировавшем в США

Вышел на экраны фильм «Американец», давший старт МФК «Золотой абрикос-2022». Он доступен для широкой публики с 19 августа.

«Для нас был очень ответственным и радостным тот факт, что фестиваль армянского кино начался с нашего фильма. По понятным причинам, мало кто смог его посмотреть. Поэтому на данном этапе мы приняли решение показать фильм на ограниченном количестве экранов», - сказал в беседе с Арменпресс продюсер фильма «Американец» Арман Ншанян.

По словам Армана Ншаняна, для их команды было важно, чтобы премьера фильма состоялась именно в Армении, в рамках фестиваля армянского кино.

В ближайшее время фильмбудет показан на Гамбургском и Нью-Йоркском кинофестивалях.

«Сейчас мы также ведем переговоры об участии в еще одном кинофестивале, но я не буду сейчас раскрывать скобки. Хотя «Американец» - на 100% армянскийкинопродукт, тема фильма универсальна, поэтому он может тронуть сердца людей, независимо от национальности. География фильма также велика, в нем снимались армяне, которые никогда не жили и не работали в Армении", - отметил продюсер.

Автор сценария, режиссер и главный актер фильма – лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус» Михаил Гурджян. В фильме также снялся Овик Кеучкерян - известный по популярному в мире сериалу «Бумажный дом». В актерском составе - Михаил Трухин, Нелли Уварова, Нарине Григорян, Жан-Пьер Ншанян, Арам Караханян, Давид Акопян, Лерник Арутюнян и другие.

«В рамках фильма мы начали работать с Патриком Малхасяном и Варданом Барсумяном, они исполнительные продюсеры фильма, мы с Sol Trio продюсеры. Благодаря этим людям мы и смогли все это сделать", - сказал Арман Ншанян.

Фильм «Американец» рассказывает историю Чарли, молодого армянина, чудом пережившего Геноцид и эмигрировавшего в США, семья которого, к сожалению, стала жертвой этого преступления. История начинается в 1947 году, когда Чарли возвращается в Армению и сталкивается с суровой реальностью советского коммунизма. В Армении Чарли немедленно арестовывают и приговаривают к тюремному заключению.