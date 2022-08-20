В Ванадзоре стартовал МФ современного искусства и духовного кино «Фреско»

19 августа в Гугарацкой епархии ААЦ в Ванадзоре открылся 9-й международный фестиваль современного искусства и духовного кино «Фреско».

Как передает Арменпресс, с концертной программой выступили Ванадзорский камерный хор и рок-группа «Адана Проджект». Уникальная концертная программа собралавсех любителей искусства. У посетителей была возможность стать частью уже популярного фестиваля.

«Мы стараемся сделать как можно больше, представить фестиваль по-новому, донести до общества на всех площадках, стать мостом между искусством, обществом. Одна из наших главных целей — активизировать региональную культурную жизнь», — сказал президент-основатель фестиваля Шаген Назаренко.

Кстати, в эти дни в Ванадзоре недостатка в культурной активности не будет: в рамках фестиваля запланированы кинопросмотры и обсуждения, мероприятия, посвященные национальным танцам, и концертные программы.

В этом году в рамках фестиваля в лагере «Цицернак» будет проведен инклюзивный культурный лагерь, в котором примут участие учащиеся НГКО «Специальный детский творческий центр» и других профильных учреждений.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, а также Первопрестольного Святого Эчмиадзина, производства "Formica Art", и общественной общественной организации "Циацан".