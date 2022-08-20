Европейские индексы - 19-08-22

МОСКВА, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.12% и составил 13544.52 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.94% и составил 6495.83 пункта, британский FTSE вырос на 0.11% и составил 7550.37 пункта, а российский RTSI вырос на 0.71% и составил 1170.57 пункта.