Цены на цветные металлы - 19-08-22

ЛОНДОН, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.71% и составила 2386.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.59% и составила 8078.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.47% и составила 2042.00 долларов США, цена на никель выросла на 2.19% и составила 22258.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.81% и составила 24795.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.43% и составила 3487.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.20% и составила 33245.67 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 49455.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.