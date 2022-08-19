Эрдоган предложил Зеленскому организовать встречу с Путиным

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по словам турецкого лидера, главной темой встречи стал конфликт, который продолжается с февраля.

"С господином Зеленским мы обсудили все аспекты наших двусторонних отношений. Во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними", — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Львова.