В «Сурмалу» продолжаются поисково-спасательные работы, 3 пострадавших находятся на лечении

19 августа в ереванском торговом центре «Сурмалу» продолжаются поисково-спасательные работы. 3 из 63 граждан, пострадавших в результате взрыва и пожара, произошедших там 14 августа и обратившихся за медицинской помощью, продолжают получать лечение.

Об этом Арменпресс сообщили в МЧС РА.

"На месте работают спасатели Спасательного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям г. Еревана, Центра специальных спасательных работ Управления спасательных сил, Управления пожарной и спасательной организации, дежурные группы Управления медицинского обеспечения, а также волонтеры гуманитарной организации Красный Крест.

Поисково-спасательные работы проводятся на 1 участке. В работах задействованы 1 водовоз муниципалитета, а также 2 трактора, 2 самосвала, 2 автокрана.

В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 16 граждан (Маргарян Мисак Патваканович, 1964 г.р., Мхитарян Анаит Вазгеновна, 1967 г.р., Назарян Джемма Саркисовна, 1960 г.р., Халатян Анаит Зарзандовна, Кочарян Вардан Гургенович, 1960 г.р. Аветисян Гаяне Артаваздовна, 1965 г.р., Айрапетян Арам Комисарович, 1980 г.р., Егоян Вачаган Ваагнович, 2000 г.р., Григорян Эрна Манвеловна, 1980 г.р., Гаракян Арутюн Самвелович, 1987 г.р., Хачатрян Мариам Арменовна, 1992 г.р. Хачатрян Сирарпи Арменовна, 1994 г.р., Шахбазян Марат Каренович, 2018 г.р., Саргсян Грачья Файнбергович, 1976 г.р., Айрапетян Артавазд, 1951 г.р. и неопознанное тело одного гражданина).

В медицинские центры города Еревана обратились 63 гражданина, 3 из них продолжают лечение, а остальные получили соответствующую медицинскую помощь и выписаны.

С 14 по 19 августа в тушении пожаров и поисково-спасательных работах в торговом центре "Сурмалу" поочередно участвовали 1111 спасателей территориальных и структурных подразделений Спасательной службы МЧС РА.

Спасатели извлекли из-под завалов 10 пострадавших.

В результате звонков, поступивших на горячую линию МВД 911, без вести пропавшими на территории ТЦ «Сурмалу» могут считаться следующие граждане.

Карапетян Гагик Карленович, 1959 года рождения.

Ваник Хачики Амирханян, 1967 года рождения.

Если у вас есть информация о пропавших без вести гражданах, звоните на горячую линию 911. Дежурная группа отдела психологической поддержки оказала психологическую помощь 53 гражданам.

Граждане также могут получить психологическую поддержку, позвонив на горячую линию 911.

Работы по тушению пожара на месте происшествия координировал министр внутренних дел Армен Памбухчян.

На месте происшествия находились премьер-министр РА Никол Пашинян, министр территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 августа в 13:23 в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступило сообщение о том, что в торговом центре "Сурмалу" по адресу улица Аршакуняц 15 в Ереване произошел взрыв и пожар, в результате чего частично обрушилось трехэтажное здание.

Пожар локализован 16 августа в 14:38 и потушен в 17:49. По предварительным данным, площадь пожарно-спасательных работ составляет около 1 га. Обрушилось трехэтажное здание (около 2889 квадратных метров) и ряд павильонов на прилегающей территории.