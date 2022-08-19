Крайне важно, чтобы мировое сообщество заставило Азербайджан отказаться отполитики этнической чистки Арцаха. ЗПЧ

Крайне важно, чтобы международное сообщество осознало остроту гуманитарных проблем в поствоенном Арцахе и заставило Азербайджан отказаться от агрессивного поведения и политики этнической чистки армян Арцаха, что ведет к дальнейшему осложнению и без того тяжелой гуманитарной ситуации.

Как передает Арменпресс, об этом заявил защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян в своем послании к Всемирному дню гуманизма, которое отмечается 19 августа.

«Всемирный день гуманитарной помощи – это напоминание о том, что мы должны действовать для облегчения страданий человека, независимо от его происхождения, вероисповедания и других обстоятельств. Каждый год Всемирный день гуманитарной помощи объединяет партнеров из всей гуманитарной системы, чтобы выступать за выживание, благополучие и достоинство людей, пострадавших от кризисов.

В результате войны, начавшейся 27 сентября 2020 года против Республики Арцах (Нагорный Карабах), в стране разгорелась беспрецедентная ситуация гуманитарного кризиса: тысячи жертв и инвалидов, среди которых мирные жители и дети, около 40 000 вынужденных переселенцев, военнопленных, которые до сих пор незаконно содержатся в Азербайджане в неизвестных условиях. За этой статистикой стоят отдельные лица, семьи, жизнь которых подорвана, а судьба совершенно неясна.

Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года остановило активную фазу боевых действий, но привело к новым серьезным нарушениям безопасности и грубым нарушениям прав человека со стороны Азербайджана, таким как захват гражданских лиц в заложники и угрозы им, убийства гражданских лиц (по-прежнему безнаказанные), преднамеренные нарушения гражданской инфраструктуры, вызывающие серьезные гуманитарные последствия, запугивание арцахцев различными методами и систематические нарушения режима прекращения огня. Все это сопровождалось ненавистью к армянам со стороны президента Азербайджана в его публичных выступлениях и выступлениях на государственном уровне.

В связи с непризнанным статусом Республики Арцах ООН и другие международные организации не имеют присутствия в Арцахе для наблюдения за случаями нарушения режима прекращения огня, для фиксирования нарушений международного права или для оказания гуманитарной помощи. Хотя Арцаху была оказана определенная поддержка со стороны различных лиц и организаций, ряд обращений к ключевым международным гуманитарным организациям, к сожалению, все еще в воздухе.

Крайне важно, чтобы международное сообщество осознало остроту гуманитарных проблем в поствоенном Арцахе и заставило Азербайджан отказаться от агрессивного поведения и политики этнической чистки армян Арцаха, что ведет к дальнейшему осложнению и без того тяжелой гуманитарной ситуации.

В этот день я благодарю всех, кто поддержал народ Арцаха в преодолении существующих гуманитарных проблем, и хочу еще раз призвать все международные организации гуманитарной системы мобилизовать свою волю и ресурсы для облегчения страданий народа Арцаха. ООН и другие организации с гуманитарным мандатом играют большую роль и ответственность в повышении осведомленности международного сообщества и принятии мер по этим вопросам», - говорится в послании.