Анна Асатрян избрана директором Института искусств НАН РА
19 августа Президиум НАН РА избрал доктора искусствоведения, профессора Анну Асатрян на должность директора Института искусств НАН РА. До этого она была временно исполняющим обязанности директора.
Как сообщили Арменпресс в Национальной академии наук РА, Анна Асатрян представила членам НАН РА свое видение развития института. Она отметила, что в институте будут созданы кафедры Кино и телевидения, Декоративно-прикладного искусства, Хореографии, Армянской музыкальной фольклористики, Армяно-британского научного и культурного сотрудничества, центры изучения культурных связей армянского народа с другими народами.
Анна Асатрян подчеркнула пополнение научных кадров института молодыми знающими исследователями, расширение географии международного сотрудничества института, публикацию результатов исследований сотрудников Художественного института в художественных периодических изданиях, издаваемых за рубежом, создание базы данных армянских и зарубежных искусствоведов, занимающихся изучением армянского искусства за рубежом. Она сочла необходимым осуществить академическое издание полных собраний произведений Тиграна Чухаджяна и Арама Хачатряна, а также предложил создать при Художественном институте музей Тиграна Чухаджяна.
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