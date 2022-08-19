Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-08-22

ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 19 августа, курс доллара США сократился на 0.64 драмa и составил 405.15 драм. Курс евро сократился на 5.31 драмa и составил 407.50 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 6.87 драм. Курс британского фунта сократился на 9.52 драмa и составил 479.66 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 57.86 драмa и составила 22997.83 драм. Цена серебра сократилась на 1.45 драмa и составила 258.24 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.