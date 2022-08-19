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Правительство Сириисчитает важнымит контактыс РА. Отношения двух стран имеют новые тенденции развития

Правительство Сириисчитает важнымит контактыс РА. Отношения двух стран имеют новые тенденции развития

19 августа заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Артур Мартиросян принял Чрезвычайного и полномочного посла Сирийской Арабской Республики в РА Нору Арисян.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве образования, науки, культуры и спортаРеспублики Армения, Артур Мартиросян приветствовал госпожу посла и подчеркнул, что хотя в ближайшее время будет отмечаться 30-летие дипломатических отношений между Арменией и Сирией, сотрудничество и дружественные контакты между двумя странами и народами имеют многовековую историю.

«Уважаемая госпожа посол, мы рады снова приветствовать вас в Министерстве образования, науки, культуры и спорта. Сирия является дружественной для Армении страной, поэтому нам следует и дальше углублять контакты в сферах, входящих в сферу деятельности нашего ведомства, укрепляя существующие связи и инициируя новые проекты", - сказал замминистра и подчеркнул факт наличия большой и активной армянской общины  в этом арабском государстве.

Нора Арисян поблагодарила за теплый прием и отметила, что сирийская сторона также заинтересована в развитии и активизации армяно-сирийского сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи.

«Действительно, есть много тем для обсуждения и запуска новых инициатив. Есть большая заинтересованность в активной работе по всем вышеперечисленным направлениям. Мы готовы встретиться с ответственными за сферу и обсудить все возможные грани дальнейшего взаимодействия", - отметила посол и добавила, что также имела встречи с руководством НАН РА и ЕГУ, побеседовала о ряде программ, направленных на развитие востоковедения, достигнув договоренностей.

Артур Мартиросян подчеркнул, что запуск новых инициатив можно начать с внедрения программ в сфере арменоведения, чему может способствовать и армянская община Сирии. 

«Армения находится на перекрестке цивилизаций, в результате чего в различных сферах нашей страны используются как европейские, так и азиатские модели. Поэтому у нас большой опыт локализации разных моделей, поэтому, если хотите, мы можем представить наш опыт и знания нашим партнерам в Сирии», — сказал замминистра.

Чрезвычайный и полномочный посол заверила, что правительство Сирии дорожит контактами с Арменией, а также заинтересовано в программах, направленных на обмен опытом. 

В ходе беседы Артур Мартиросян также представил ряд программ, реализуемых в сферах образования, науки, культуры и спорта.


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