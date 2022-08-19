Правительство Сириисчитает важнымит контактыс РА. Отношения двух стран имеют новые тенденции развития

19 августа заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Артур Мартиросян принял Чрезвычайного и полномочного посла Сирийской Арабской Республики в РА Нору Арисян.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве образования, науки, культуры и спортаРеспублики Армения, Артур Мартиросян приветствовал госпожу посла и подчеркнул, что хотя в ближайшее время будет отмечаться 30-летие дипломатических отношений между Арменией и Сирией, сотрудничество и дружественные контакты между двумя странами и народами имеют многовековую историю.

«Уважаемая госпожа посол, мы рады снова приветствовать вас в Министерстве образования, науки, культуры и спорта. Сирия является дружественной для Армении страной, поэтому нам следует и дальше углублять контакты в сферах, входящих в сферу деятельности нашего ведомства, укрепляя существующие связи и инициируя новые проекты", - сказал замминистра и подчеркнул факт наличия большой и активной армянской общины в этом арабском государстве.

Нора Арисян поблагодарила за теплый прием и отметила, что сирийская сторона также заинтересована в развитии и активизации армяно-сирийского сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи.

«Действительно, есть много тем для обсуждения и запуска новых инициатив. Есть большая заинтересованность в активной работе по всем вышеперечисленным направлениям. Мы готовы встретиться с ответственными за сферу и обсудить все возможные грани дальнейшего взаимодействия", - отметила посол и добавила, что также имела встречи с руководством НАН РА и ЕГУ, побеседовала о ряде программ, направленных на развитие востоковедения, достигнув договоренностей.

Артур Мартиросян подчеркнул, что запуск новых инициатив можно начать с внедрения программ в сфере арменоведения, чему может способствовать и армянская община Сирии.

«Армения находится на перекрестке цивилизаций, в результате чего в различных сферах нашей страны используются как европейские, так и азиатские модели. Поэтому у нас большой опыт локализации разных моделей, поэтому, если хотите, мы можем представить наш опыт и знания нашим партнерам в Сирии», — сказал замминистра.

Чрезвычайный и полномочный посол заверила, что правительство Сирии дорожит контактами с Арменией, а также заинтересовано в программах, направленных на обмен опытом.

В ходе беседы Артур Мартиросян также представил ряд программ, реализуемых в сферах образования, науки, культуры и спорта.