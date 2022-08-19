Bloomberg назвал самое слабое место НАТО

НАТО стремится укрепить рубежи в самом уязвимом для себя месте — на черноморском побережье Румынии, как передает Арменпресс, об этом пишет Bloomberg.

Как уточняется в материале, сегодня около 200 военнослужащих альянса из Франции, Бельгии и Нидерландов ведут активную инженерную работу в Трансильвании. После начала российской спецоперации на Украине страны НАТО твердо решили не допустить, чтобы один из самых бедных регионов Европы был настолько беззащитным. По мнению экспертов, Черное море для России — "ворота в Средиземноморье, а также путь к проецированию влияния на ближневосточные и африканские страны".

Как заявил аналитик Мэтью Орр, Москва отдает приоритет Юго-Восточной Европе. "Это показывает, насколько русские обеспокоены этим регионом, насколько они хотят иметь там сильное военное присутствие — и на это НАТО должна ответить", — утверждает он.

По информации СМИ, после начала российской спецоперации на Украине члены Североатлантического альянса договорились о создании четырех новых боевых групп для Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии. Что касается последней, то затраты на строительство объектов инфраструктуры в этой стране составят не менее 12,2 миллиарда долларов. При этом дороже всего обойдется зенитно-ракетная батарея ЗРК Patriot, подытоживается в материале.