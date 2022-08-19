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Премьер-министр Армении ознакомился с деятельностью КПП Баграташена и с планируемыми реформами

Премьер-министр Армении ознакомился с деятельностью КПП Баграташена и с планируемыми реформами

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян посетил Баграташенский КПП Восточного таможенного управления. Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, Никол Пашинян совершил осмотр в сопровождении председателя Комитета государственных доходов Рустама Бадасяна, ознакомился с деятельностью КПП, с организацией процесса пересечения границы, особенностями въезда и выезда, с порядком предоставления услуг иностранным предпринимателям и гражданам РА.

Премьер-министру были представлены работы, проведенные в направлении реконструкции таможни, новая модель организации ее деятельности, существующие проблемы и шаги, которые необходимо осуществить в направлении их решения.

Никол Пашинян подчеркнул важность программ, направленных на модернизацию пограничных пунктов, постоянное улучшение предоставляемых услуг, повышение эффективности таможенных функций и необходимость качественного выполнения всех работ.
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