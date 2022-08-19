Кандидат в премьеры Британии призвал не допускать Путина на G20

Кандидат в премьеры Великобритании, экс-глава минфина Риши Сунак призвал не допускать российского президента Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в ноябре в Индонезии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Сунака.

"Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом ("Большой двадцатки"), пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине", - приводит телеканал слова представителя Сунака.

По словам представителя, партнеры и союзники Британии из G20 "несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим", говорится в сообщении.

Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.

Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.