МИД ФРГ выделит €2,77 млрд на гуманитарную помощь в текущем году

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что внешнеполитическое ведомство страны выделит 2,77 млрд евро на гуманитарную помощь в текущем году. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом она сообщила в пятницу по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи.

"Сегодня от гуманитарной помощи зависит в два раза больше людей, чем три года назад. Для многих это буквально вопрос жизни и смерти", - отметила Бербок. При этом она добавила, что, "учитывая такое развитие событий, сейчас не время сокращать гуманитарную помощь, даже если придется затянуть пояса во многих областях". "Имея это в виду, федеральное министерство иностранных дел выделяет 2,77 млрд евро на гуманитарную помощь в текущем году", - подчеркнула она.

Это, по словам главы МИД ФРГ, "делает Германию вторым по величине донором гуманитарной помощи в мире, как это было в течение многих лет". "В то же время мы работаем по всему миру, чтобы сотрудники гуманитарных организаций не становились объектами насилия и преследований в результате своей важной работы", - сказала Бербок. "Люди во всем мире полагаются на нашу помощь в своих величайших нуждах, и наша ответственность как международного сообщества не бросить их", - заключила она.

Каждый год Всемирный день гуманитарной помощи посвящается определенной теме, в рамках которой гуманитарные партнеры объединяют усилия для спасения пострадавших в результате кризисов людей, обеспечения их благосостояния и уважения к их достоинству, а также для обеспечения безопасности гуманитарных сотрудников. Всемирный день гуманитарной помощи подчеркивает в этом году роль коллективных усилий для повышения признания гуманитарной деятельности. Кампания ставит в центр внимания тысячи добровольцев, профессионалов, которые оказывают срочную медицинскую помощь, предоставляют кров, пищу, защиту, воду и многое другое людям, пострадавшим от кризиса.