При участии премьер-министров Армении и Грузии состоялось официальное открытие моста «Дружба»

На территории КПП Баграташен-Садахло на межгосударственной границе Армении и Грузии официально сдан в эксплуатацию новый мост, построенный через реку Дебед. Как передает с места корреспондент «Арменпресс», для участия в официальной церемонии открытия нового моста, получившего название «Дружба», прибыли главы правительств Республики Армения и Грузии.

Фото: Мхитара Хачатряна

Премьер-министр РА Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после встречи, состоявшейся на армяно-грузинском КПП, поздравив друг друга с открытием моста, сделали заявление для прессы, отметив, что он свидетельствует о тесном и всестороннем партнерстве между Арменией и Грузией.

Премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что рад приветствовать присутствующих на открытии этого моста, который свидетельствует о тесном и многоплановом армяно-грузинскогм партнерстве.

«Несомненно, многовековые связи наших двух дружественных стран, основанные на общих ценностях и историческом наследии, нуждаются в такой современной и важной инфраструктуре, отвечающей требованиям времени, которая создает прочную основу для нашего будущего широкого сотрудничества. Я более чем убежден, что сегодня созданы все необходимые предпосылки, в соответствии с важными приоритетами внешней политики Республики Армения, развивать и углублять отношения с братской Грузией», - сказал премьер-министр Армении.

По его словам, в условиях нынешних сложных вызовов в армяно-грузинских торгово-экономических отношениях зафиксирован выдающийся рост, что является результатом осуществления совместной, непрерывной и последовательной работы.

«Тем не менее, армяно-грузинские торгово-экономические отношения имеют самый большой потенциал. Имеются серьезные возможности для углубления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, информационно-коммуникационной, транспортной, энергетической, туристической и в других сферах. Очевидно, что ключевое значение для развития торгово-экономических отношений имеют каналы коммуникаций, которые дают возможность интегрироваться в мировое хозяйство и обеспечивают жизненно важные связи на национальном, региональном и международном уровнях. Приоритетность нашего двустороннего сотрудничества в транспортной сфере и сотрудничество в ряде международных транспортных структур позволят нам предпринять реальные шаги не только в международном транспортном коридоре Персидский залив-Черное море, но и в других инициативах, обеспечивающих узловую связь в транспортном секторе. Надеюсь, что привлечение и других заинтересованных сторон, уже проявивших интерес, будет способствовать региональному перспективному сотрудничеству», - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр с удовлетворением отметил, что регулярные пассажирские перевозки между Арменией и Грузией осуществляются как наземным, так и воздушным транспортом. Что касается грузоперевозок, то необходимо прилагать дополнительные усилия и проводить совместную непрерывную работу для обеспечения их более легкого перемещения. В этом контексте Никол Пашинян также подчеркнул важность сотрудничества в области железнодорожного транспорта и расширения мультимодальных, в частности, паромных перевозок.

«Грузия, как транзитная страна, играет большую роль для Армении с точки зрения надежного и безопасного снабжения энергоресурсами, связи и телекоммуникаций. Имеется большой опыт эффективного сотрудничества в сфере энергетики. Как было сказано, ежедневную и последовательную работу в направлении обеспечения кибербезопасности должны вести все соответствующие ведомства и структуры.