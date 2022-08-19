ECER 2022 соберет в Армении исследователей науки со всего мира

Ежегодная конференция Европейской ассоциации исследований в области образования (ECER 2022) соберет в одном месте ученых-исследователей со всего мира.

Как передает «Арменпресс», ректор ЕГУ Ованес Ованнисян сообщил, что была проделана большая организационная работа. «На конференции будут обсуждаться вопросы, связанные с педагогикой и образованием. Проведение подобных конференций очень важно для нашей университетской системы, для РА. Мы не упустим возможности организовывать подобные мероприятия в ЕГУ и в будущем», - сказал он.

Руководитель рабочей группы конференции ECER 2022, директор Центра развития педагогики и образования ЕГУ Назик Арутюнян отметила, что конференция, которая пройдет в Армении, в регионе проводится впервые. «Цель конференции - собрать научных исследователей из разных стран мира в одном месте, на одной образовательной площадке, чтобы обсудить образовательные проблемы, существующие во всех странах мира, обсудить основные и локальные проблемы, которые есть в системе образования каждой страны, и найти совместные решения».

Представитель Армении в EERA Анна Алексанян добавила, что глобальные реалии в регионе влияют на систему образования, и цель конференции - осветить все эти глобальные реалии и представить их решения. «Эта конференция считается авторитетной, и в ней стремятся принять участие исследователи из разных стран мира», - отметила она.

С 22 по 25 августа в Армении впервые пройдет ECER 2022 - ежегодная конференция Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA), в которой примут участие более 1 500 делегатов из 54 стран.

В ходе конференции на 40 секторах будут организованы семинары, пленарные дискуссии и встречи. Тема конференции: «Образование в меняющемся мире. Влияние глобальных реалий на перспективы и опыт исследований в области образования».