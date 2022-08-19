В ОДКБ обсудили задачи по линии ЧС на 2023 год

Задачи по урегулированию чрезвычайных ситуаций на 2023 год обсудили на тринадцатом заседании координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств - членов ОДКБ, на нем также утвердили план мероприятий по взаимодействию в соответствующей области, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Перед участниками заседания выступил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. Он проинформировал о задачах по линии ЧС на 2023 год, а также о проведенной работе в организации по созданию координационного совета уполномоченных органов государств - членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте организации.

Как отметили в ОДКБ, участники совещания заслушали и одобрили план мероприятий по взаимодействию уполномоченных органов государств - членов ОДКБ "в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 2020 год, а также утвердили на 2023 год".

"Стороны утвердили кандидатуру министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадима Синявского в качестве следующего председателя в координационном совете по чрезвычайным ситуациям государств - членов ОДКБ. Было принято решение о проведении, соответственно, в Республике Беларусь и Республике Казахстан штабных тренировок "Скала-2023" и "Скала-2024", - говорится в сообщении.

Заседание прошло в Москве под председательством главы МЧС России Александра Куренкова с участием руководителей чрезвычайных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. По приглашению Куренкова члены координационного совета по ЧС ОДКБ приняли участие в международном салоне "Комплексная безопасность - 2023".

"Сегодня министры по чрезвычайным ситуациям государств - членов ОДКБ примут участие в деловой программе в рамках III Международного пожарно-спасательного конгресса", - указано в тексте.