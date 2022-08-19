Афганистан предложил России инвестировать в нефтегазовую сферу

Кабул не видит проблем для того, чтобы российские компании работали в Афганистане, можно инвестировать в нефтегазовую сферу, производство цемента, добычу лития. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости глава минпромторга страны Нуриддин Азизи.

Он напомнил, что СССР в свое время реализовал более 140 крупных инфраструктурных проекта в Афганистане. Поэтому Россия хорошо ориентируется на рынке Афганистана, знает нашу страну, добавил министр.

"Российские компании в свое время проводили разведку полезных ископаемых, и теперь их изыскания используются нашим министерством горнодобывающей промышленности и нефти. Эти же документы есть и у российской стороны. Другими словами, для российского бизнеса не составит проблем инвестировать в Афганистан, так как опыт уже есть, условия тоже. Мы не видим препятствий для работы российских компаний в Афганистане. И хотим, чтобы так продолжалось и дальше", - сказал Азизи.

Он добавил, что российские компании могут "инвестировать в цементную отрасль".

"С этим никаких проблем нет. Компании могут инвестировать и в другие инфраструктурные проекты. У нас также есть возможность, чтобы российские компании инвестировали в нефтяную и газовую промышленность, минеральные ресурсы. У нас очень хороший и качественный литий", - резюмировал министр.