Дни Еревана в Гюмри перенесены на начало сентября

В связи с трагическим происшествием в ереванском торговом центре «Сурмалу» принято решение перенести дату проведения Дней Еревана в Гюмри. Как передает «Арменпресс», мэрия Еревана сообщает, что Дни Еревана в Гюмри пройдут 2-3 сентября.

«Учитывая последствия трагического случая, произошедшего в торговом центре «Сурмалу», в результате которого есть человеческие жертвы, культурные мероприятия, намеченные в Дни Еревана в Гюмри, пройдут 2-3 сентября, вместо объявленных ранее 26-27 августа», - говорится в сообщении мэрии.