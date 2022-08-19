Время в Ереване: 11:07:36,   22 Август 2022

Дни Еревана в Гюмри перенесены на начало сентября

Дни Еревана в Гюмри перенесены на начало сентября

В связи с трагическим происшествием в ереванском торговом центре «Сурмалу» принято решение перенести дату проведения Дней Еревана в Гюмри. Как передает «Арменпресс», мэрия Еревана сообщает, что Дни Еревана в Гюмри пройдут 2-3 сентября.

«Учитывая последствия трагического случая, произошедшего в торговом центре «Сурмалу», в результате которого есть человеческие жертвы, культурные мероприятия, намеченные в Дни Еревана в Гюмри, пройдут 2-3 сентября, вместо объявленных ранее 26-27 августа», - говорится в сообщении мэрии.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]