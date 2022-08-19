Вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики выступил за немедленный запуск работы трубопровода "Северный поток 2", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Федеральный министр экономики должен сделать все, чтобы мы имели больше энергии. Мы должны сейчас немедленно открыть "Северный поток 2", чтобы заполнить наши газохранилища на зиму", - заявил представляющий Свободную демократическую партию Германии (СвДП) Кубики в интервью медиагруппе RND.

По словам политика, российский газ не становится лучше или хуже в зависимости от того, из какого трубопровода он поступает. "Газ из "Северного потока 2" не отличается от газа из "Северного потока 1". Это всего лишь другая труба", - добавил он.

"Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено, однако в ответ на начало специальной военной операции России на Украине западные страны ввели серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока 2". В ФРГ заявляли, что проект фактически заморожен.