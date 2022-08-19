Обсуждается вопрос оказания содействия пострадавшим и семьям погибших при взрыве в ТЦ «Сурмалу»

В Министерстве труда и социальных вопросов РА ведутся обсуждения реализации программы оказания государственной помощи семьям погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу», и лицам, получившим телесные повреждения. Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь Министерства труда и социальных вопросов РА Зара Манучарян.

«В настоящее время в министерстве ведутся обсуждения по реализации программы государственной поддержки семьям погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу», и лицам, получившим телесные повреждения. О круге бенефициаров программы, объёме содействия и т. д. мы сообщим, когда будет более определенное представление», - сказала Зара Манучарян.

На вопрос, будет ли оказана помощь пострадавшим от взрыва предпринимателям, Зара Манучарян сообщила, что этот вопрос не входит в компетенцию Министерства труда и социальных вопросов РА.

14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. По последним данным, погибли 16 человек, более 60 граждан получили ранения, есть пропавшие.