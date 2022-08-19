В Агверане проходит Всеармянская образовательная конференция: обсуждаются проблемы образования в диаспоре

С 16 по 21 августа в Агверане проходит X Всеармянская образовательная конференция, на которой для обсуждения актуальных проблем в сфере образования, путей их решений и вопросов сохранения армянства собрались представители образовательных центров армянской диаспоры.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, каждые два года министерство организует общеармянские конференции. В мероприятии принимают участие представители организаций и учреждений, занимающихся вопросами национального образования и воспитания в общинах диаспоры, в епархиальных образовательных советах, попечители образовательных центров, директора, преподаватели. В этом году в конференции принимают участие около 90 представителей диаспоры из 21 страны.

Целью конференций, проводимых в Армении раз в два года, является обсуждение текущих вопросов армянских образовательных центров за рубежом, уточнение программ, реализуемых Министерством ОНКС РА в сфере образования, и дальнейших шагов сотрудничества.

По случаю открытия конференции ее участникам поздравительное послание направил министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян. В нем частности, говорится:

«Поздравляю всех Вас с началом конференции. Нас объединяет одно мировоззрение: актуальные проблемы армянского образования и воспитания в диаспоре. Конференция дает нам возможность собраться и совместно обсудить путь, по которому должен идти армянин, уточнить перспективы развития сотрудничества, установленные государственной политикой в сфере образования, оценить эффективность уже существующих и реализуемых программ. Разработанная по итогам этих дней резолюция должна отразить проблемы, решение которых важно для образовательной сферы Армении и Диаспоры. Желаю Вам удачной работы и плодотворных дней».

В открытии конференции приняли участие министр образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Анаит Акопян и заместитель министра Микаел Амбарцумян.

Анаит Акопян также поздравила участников конференции и представила текущую ситуацию в области образования в Республике Арцах, послевоенные проблемы, существующие вызовы как в дошкольном образовании так и в вузах. В формате вопросов и ответов состоялись обсуждения, были высказаны предложения о сотрудничестве в подготовке учителей Арцаха, организации семинаров и других направлениях совершенствования сферы образования. В ответ на предложения Анаит Акопян сказала, что готова их подробно обсудить и использовать для улучшения системы образования Арцаха.

Основной формой работы конференции определены пленарные заседания и открытые дискуссии. Объединившись вокруг общей повестки, участники конференции знакомятся с текущей ситуацией в сфере образования в РА, Арцахе и в диаспоре, намечают грани сотрудничества и уточняют проблемы и задачи. Делегаты из разных стран работают в одних и тех же тематических группах, обмениваясь опытом, представляя программы, знакомясь с образовательными программами и педагогическими достижениями, разработанными и реализованными в Армении. Ключевыми темами специальных групп в этом году являются проблемы преподавания восточноармянского и западноармянского языков в школах диаспоры, перспективы сотрудничества образовательных учреждений, особенности и проблемы организации дошкольного образования и образования учащихся и др.

Конференция завершится принятием по результатам обсуждений резолюции, которая станет ориентиром деятельности Министерства образования, науки, культуры и спорта РА на ближайшие два года.

Всеармянская образовательная конференция впервые состоялась в 2004 году.

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 конференция в сотрудничестве с Армянским виртуальным университетом (АВУ) была проведена в дистанционном формате.