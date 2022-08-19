Заместитель министра иностранных дел Армении представил в Аргентине ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта

16 августа в Министерстве иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Аргентины состоялся очередной этап политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Армении и Аргентины. Как передает «Арменпресс», в МИД РА сообщили, что консультации провели заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и заместитель министра иностранных дел Аргентины Пабло Теттаманти.

Было обсуждено положительное развитие двусторонних традиционно дружественных отношений между Арменией и Аргентиной. Стороны подчеркнули регулярный армяно-аргентинский политический диалог, расширение договорно-правового поля, развитие торгово-экономических и межпарламентских связей, также важность активизации торгово-экономических связей.

Стороны коснулись и сотрудничества в рамках международных организаций. Были затронуты актуальные проблемы региональной и международной повестки.

Паруйр Ованнисян представил ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта, важность его мирного урегулирования для установления прочного мира на Южном Кавказе.

В тот же день заместитель министра иностранных дел был принят министром иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Аргентинской Республики Сантьяго Кафьеро. В ходе встречи были подведены итоги политических консультаций и достигнутые договоренности, обсуждены вопросы расширения армяно-аргентинских дружественных отношений.

В течение визита в Аргентину армянскую делегацию приняли министр культуры Тристан Бауэр, министр обороны Хорхе Таяна, члены комитета Сената по международным отношениям и вероисповедании и председатель комитета по международным отношениям и вероисповедании Палаты депутатов, Эдуардо Вальдес.