WP: в аэропорту в Калифорнии столкнулись два самолета

По меньшей мере два человека погибли при столкновении в четверг двух небольших самолетов во время захода на посадку в аэропорту американского города Уотсонвилль (штат Калифорния). Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на Федеральное авиационное управление США.

По его информации, на борту двухмоторного Cessna 340 находились два человека, в то время как на борту одномоторного Cessna 152 был только пилот. Представители городской администрации сообщили о нескольких погибших, однако не известно, есть ли выжившие.

Газета отмечает, что из людей, находившихся на земле, никто не пострадал.