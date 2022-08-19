Министерство труда и социальных вопросов запускает новую программу государственной поддержки обеспечения занятости

В случае приема на работу безработных граждан, в том числе и получающих пособия, работодатели будут получать компенсации. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерства труда и социальных вопросов, подчеркнув, что стартует новая программа государственной поддержки обеспечения занятости.

Согласно этой программе, в случае заключения трудового договора с безработными лицами сроком не менее одного года, государство работодателю предоставит единовременную компенсацию в размере 250 000 драмов. В случае приема на работу безработного, получающего пособие, государство работодателю предоставит в размере 350 000 драмов (при этом трудовой договор не может быть заключен в режиме неполного рабочего времени).

Бенефициарами программы станут безработные лица, состоящие на учете в территориальном центре Единой социальной службы, а также граждане старше 35 лет и имеющие статус безработного в течение последних трех месяцев. В программу могут участвовать работодатели, соответствующие следующим критериям:

не являющиеся органом системы государственного управления, осуществляющим общественную службу;

действовавшие до подачи заявления на программу не менее двух лет подряд;

имеющие в течение последних трех месяцев не менее 10 сотрудников;

те работодатели, у которых фактический фонд рассчитанных ими доходов за указанный период не уменьшился, или снижение составило не более 5%.

Чтобы воспользоваться программой, работодатели могут подать как письменное завление, так и в онлайн формате. Письменное заявление необходимо представить в Единый территориальный центр социальной службы, окно, предусмотренное для онлайн-подачи, будет доступно в ближайшее время.