Президент Индонезии заявил о планах очного участия в саммите G20 Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите Группы двадцати на Бали. Как передает Арменпресс, об этом в четверг в интервью агентству Bloomberg сообщил президент Индонезии Джоко Видодо.

"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет", - приводит агентство слова Видодо. Президент Индонезии также заявил, что между лидерами крупных стран должно быть достаточно пространства для диалога.

В МИД КНР не ответили на просьбу агентства прокомментировать планы поездок главы государства. Отмечается, что Си Цзиньпин не выезжал за пределы страны с начала пандемии коронавируса в 2020 году.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил по телефону с Видодо в том числе подготовку к саммиту G20 на Бали.

Саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15-16 ноября в очном формате. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение об очном или заочном формате участия Путина в мероприятии еще не принято.