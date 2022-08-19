Члены сборной Армении по гимнастике успешно стартовали на чемпионате Европы

Члены сборной Армении по гимнастике вступили в борьбу на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», в финал чемпионата Европы по гимнастике, проходящем в Германии, в Мюнхене, вышли 4 из 5 наших спортсменов.

Артур Давтян, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион Европы, набрал 15 149 баллов в упражнении опорный прыжок и вышел в финал.

В упражнениях на кольцах два представителя Армении - Ваагн Давтян и Артур Аветисян, набрав соответственно 14.666 и 14.633 очков, также продолжат борьбу в финале.

И в упражнении маховые элементы на гимнастическом коне чемпион Европы Арутюн Мердинян, набрав 14 500 очков, вышел в финал с третьим местом.

Барьер квалификационного этапа не преодолел лишь Гагик Хачикян.

Финал чемпионат Европы по гимнастике состоится 21 августа.