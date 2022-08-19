Левон Аронян потерпел второе поражение в турнире FTX Crypto Cup по быстрым шахматам

Левон Аронян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, продолжает выступления на турнире по быстрым шахматам FTX Crypto Cup.

Как передает «Арменпресс», в 4-м туре онлайн-турнира по быстрым шахматам соперником армянского гроссмейстера был Рамешбабу Прагнанандха, представляющий Индию. Левон Аронян проиграл со счетом 1:3 в 4 партиях. Это его второе поражение подряд. В предыдущем туре он проиграл чемпиону мира Магнусу Карлсену.

Левон Аронян в турнирной таблице спустился на одну позицию, заняв 4-е место.

Турнир по быстрым шахматам FTX Crypto Cup состоит из 7 туров. Призовой фонд составляет $ 210 000 США.