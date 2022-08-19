Ереванский матч между «Пюником» и «Шерифом» завершился вничью

Чемпион Армении по футболу ереванский «Пюник» в рамках плей-офф квалификации Европейской футбольной лиги принимал молдавский клуб «Шериф».

Как передает «Арменпресс», в обоих таймах игры, состоявшейся в Ереваане на Республиканском стадионе имени В. Саркисяна, ни одна из команд не использовала свои возможности, чтобы открыть счет. В итоге матч в Ереване завершился вничью, со счетом 0:0.

Ответный матч команд состоится через неделю, 25 августа, в Тирасполе.