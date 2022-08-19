Время в Ереване: 11:07:36,   22 Август 2022

Ереванский матч между «Пюником» и «Шерифом» завершился вничью

Ереванский матч между «Пюником» и «Шерифом» завершился вничью

Чемпион Армении по футболу ереванский «Пюник» в рамках плей-офф квалификации Европейской футбольной лиги принимал молдавский клуб «Шериф».

Как передает «Арменпресс», в обоих таймах игры, состоявшейся в Ереваане на Республиканском стадионе имени В. Саркисяна, ни одна из команд не использовала свои возможности, чтобы открыть счет. В итоге матч в Ереване завершился вничью, со счетом 0:0.

Ответный матч команд состоится через неделю, 25 августа, в Тирасполе.

Фото: Айка Манукяна, Геворга Перкуперкяна


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