Европейские индексы выросли - 18-08-22

МОСКВА, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.52% и составил 13697.41 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.45% и составил 6557.40 пункта, британский FTSE вырос на 0.35% и составил 7541.85 пункта, а российский RTSI вырос на 2.28% и составил 1162.30 пункта.