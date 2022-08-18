Зеленский заявил о предусловии возобновления переговоров с Россией
Владимир Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода российских сил с контролируемых РФ территорий.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
По словам украинского лидера, для возобновления переговорного процесса России нужно вывести свои войска с подконтрольных ей территорий Украины.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что намерен обсудить результаты трехсторонней встречи Львова с президентом РФ Владимиром Путиным
Во Львове завершились трехсторонние переговоры президентов Турции, Украины и Генсека ООН по Запорожской АЭС, сделке с зерном и другим вопросам.
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