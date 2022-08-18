Полиция РА представилапроекты решений правительства на общественное обсуждение

С целью организации общественных обсуждений на официальном сайте полиции Республики Армения и на сайте e-draft.am размещен проект постановления правительства РА «О внесении изменения в постановление правительства РА N 1008-Ն от 29 апреля 2004 года и о признании утратившим силу постановления правительства РА N 136-Ն от 31 марта 2000 года».

Как сообщили Арменпресс в полиции РА, заинтересованным физическим и юридическим лицам предлагается с 18 августа по 2 сентября оставить свои замечания и предложения по проекту на сайте e-draft.am.

"Для дополнительных разъяснений обращаться в правовое управление полиции РА по телефону 010-59-68-93", - говорится в сообщении.

С целью организации общественных обсуждений на официальном сайте полиции Республики Армения и на сайте e-draft.am размещен также проект постановления Правительства Республики Армения «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Армения № 1301-Ն от 12 ноября 2015 года».

Полиция предлагает заинтересованным физическим и юридическим лицам с 18 августа по 2 сентября оставить свои замечания и предложения по проекту на сайте e-draft.am.

Для дополнительных разъяснений рекомендуется обращаться в правовое управление полиции РА по телефону 010-59-65-46.